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Hayali ihracatla 32 milyon liralık vurgun!
23.03.2022 - 08:55 | Son Güncelleme: 23.03.2022 - 08:57
Türkiye Gazetesi
İstanbul merkezli 6 ilde, hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, soruşturmaya konu 5 şirketin 290 ihracat işleminde enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edildi.
Etiketler : operasyon,
839334 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/839334.aspx
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