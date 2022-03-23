Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Eskişehir çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

22 İL İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Söz konusu illerde; kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

İşte turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılan iller:

Turuncu kodlu uyarı: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Iğdır

Sarı kodlu uyarı: Erzurum, Tunceli, Bingöl, Siirt, Şırnak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa

Turuncu hava ne anlama gelir?

Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir.

Sarı hava ne anlama gelir?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yer yer kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin geneli ile Van'ın güney ilçelerinin (özellikle yüksek kesimlerinin) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları; Van 3, Muş ve Hakkâri 5 ve Bitlis’te 2 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin geneli ile Van'ın güney ilçelerinin (özellikle yüksek kesimlerinin) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Bu sebeple vatandaşların ve yetkililerin ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâra bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, yağış sürüyor (21 Mart 2022 hava durumu) İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri terk ediyor, yerini sağanak alıyor. Meteoroloji yayımladığı 21 Mart 2022 hava durumu tahmin raporunda Doğu Anadolu ve Karadeniz'e kar, Marmara'ya sağanak uyarısında bulundu. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde ise İstanbul'da tekrar kar yağışı görülebileceğini belirttiler.