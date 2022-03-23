Türkiye Gazetesi

Edirne’de ikamet eden Veysel Balcı 8 yıl önce hastalığını unutmak ve moral bulmak amacıyla yeni bir hobi edindi. Yürüme ve görme rahatsızlıkları bulunan Balcı, maket cami ve ev yapmaya başladı. Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Balcı, cami maketlerini yaparak zamanını geçirdi. Kesme, şekil verme, yapıştırma ve boyama işlemleriyle bir eseri yaklaşık 20 günde hazır hale getiren Balcı, emeklilil hayatında yapmaya başladığı maketlerle moral motivasyon depolayarak hastalığını daha kolay atlattı.

YAPTIĞI MAKETLERİ TORUNLARINA HEDİYE EDİYOR

Veysel Balcı'nın en büyük moral kaynağından birisi de ortaya çıkardığı eserlerin beğenilmesi ve ilgi görmesi oldu. Bu güne kadar 60 cami maketi yapan Balcı, bunun yanı sıra çok sayıda maket ev yaparak torunlarına ve akrabalarına hediye etti.

“ONLARIN GÜLÜCÜKLERİ BANA YETİYOR”

Ortaya çıkardığı eserlerin beğenilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen 82 yaşındaki Veysel Balcı, "Cami maketlerinin yanında maket ev de yapıyorum. Onları torunlarıma hediye ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları sevindirmek beni daha da mutlu ediyor. Maddi bir beklentim hiç olmadı. Hediye ediyorum. Onların gülücükleri bana yetiyor" diye konuştu.

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