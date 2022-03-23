Türkiye Gazetesi

E-5 Büyükçekmece - Güzelce mevkiinde Yalçın Malkoç (42), teyzesinin cenaze törenine katılmak için arkadaşıyla Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktı. Araç seyir halindeyken arıza yaptı. Yakınının arıza yapan aracını ise Yalçın Malkoç, E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametine doğru itmeye başladı. O sırada aynı istikamete giden tır, duramayarak Malkoç’a çarptı. Malkoç, tır ile otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yaralanan Malkoç’a ilk müdahaleyi yapan sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Malkoç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Malkoç’un ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından müdahalelere başlandı. 3 kız babası Malkoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde kaza sonrası şoka giren tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Eşini çocuğunun yanında öldürdü, savunmasıyla şoke etti! Bursa'da eşini, çocuğunun yanında katleden zanlı mahkemede kendini, "Ben ruh hastasıyım" diyerek savundu.

Evlat dehşeti! Biri annesinin öteki de babasının katili oldu Cinnet getiren evlatlar dehşet saçtı. Adana'da 17 yaşındaki genç babasını tüfekler öldürdü, İstanbul'da da bir evlat sigara içtiği için kendisini uyaran annesini bıçaklayarak katletti.