Türkiye Gazetesi

2021 yılının bahar aylarında Marmara Denizi'nde yüzeye çıkan ve yetersiz atık su arıtımı, sanayi faaliyetleri ve iklim değişikliği gibi etkenler nedeniyle oluştuğu belirlenen müsilaj (deniz salyası) ülkenin bir numaralı gündemi olmuştu. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversitelerin ortak çalışmaları ile yüzeyden tamamen kaldırılan ve denizin dibinden de büyük oranda temizlenen müsilaj ile ilgili korkutan uyarı İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay'dan geldi.

"4 MİLYON İNSANI SU KAYNAKLI HASTALIKLARDAN KAYBEDİYORUZ"

Dünya Su Günü nedeniyle su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir panelde konuşan Prof. Dr. Meriç Albay, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Meriç Albay, "Dünya Sağlık Örgütü'nün kaynaklarına göre yılda 4 milyon insanı su kaynaklı hastalıklardan kaybediyoruz. Aslında en büyük katillerden biri su ve bunun bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. Günümüzde her gün 2.1 milyar insan temiz suya erişmekte sıkıntı yaşıyor. 2 milyar üzerinde insan hala bu sorunu yaşıyor ve yaşayacak gibi gözüküyor" dedi.

"İSTANBUL BÜYÜK SIKINTI ÇEKECEK"

Suyun doğru kullanılmadığını belirten Prof. Albay, “Sanayi toplumlarında tarımda suyun kullanımı yüzde 30-40 civarında, bizde ise bu oran yüzde 70 civarında ve bu oldukça fazla. Dolayısıyla bizim tarımda suyun kullanımını yüzde 50’nin altına düşürmemiz lazım. İstanbul’u içine alan Marmara bölgesinin su miktarı yüzde 4, yani sadece yüzde 4’ü Marmara havzasında bulunuyor. Peki Marmara havzasında Türkiye nüfusunun yüzde kaçı bulunuyor, yüzde 28’i bulunuyor. Peki karşılayabiliyor mu, karşılamıyor. Başta İstanbul bunun büyük sıkıntısını çekecek" şeklinde anlattı.

"MÜSİLAJ TEKRAR GELECEK"

Son olarak geçen sene Marmara Denizi'ni etkisini altına alan müsilaj ile ilgili konuşan ve herkesin bununla ilgili soru sorduğunu söyleyen Prof. Dr. Meriç Albay, müsilajın tekrar geleceğini belirterek, "Ne zaman gelir bilmiyoruz. Ama şartlar oluştuğunda tekrar gelecek" dedi.

"Çnkü 50-60 yıldan beri İstanbul çevresini sanayi şehri yapmışız ama atıklarını sürekli denize atmışız" diyen Prof. Dr. Albay, "1980 yılından beri derin deşarj diye bir şey çıkarmışız. Biliyorsunuz üstteki su Akdeniz’e akar, alttaki su da Karadeniz’e akar diye atıkları Akdeniz suyuna vermişler. Karadeniz’e götürür kurtarır demişler. Halbuki Yenikapı'dan verdiğimiz atıklar daha Baltalimanı'nda azot-fosfor olarak üste çıkıyor. Denizler kirletiliyor ve buna devam ediliyor. Bugüne yarına bu işin bitmesi mümkün değil, yıllar sürecek. Ama ciddi yatırımlar yapılırsa, arıtma tesisleri çalıştırılırsa, amacına uygun çalıştırılırsa 10-15 yıl içinde Marmara Denizinin kendine geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Marmara'da müsilaj var mı? Bakan Kurum açıkladı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Marmara’da yapmış olduğumuz bilimsel araştırmalar, çalışmalar neticesinde, Marmara Denizi’nin yüzeyinde de dibinde de şu an için müsilaj yoktur" dedi.

İstanbul'da müsilaj kabusu yeniden baş gösterdi! Geçen yıl Marmara Denizi'ni kaplayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uzun uğraşları sonucu temizlenebilen müsilaj Maltepe sahilinde yeniden ortaya çıktı.