Türkiye Gazetesi

Gercüş ilçesinde geçtiğimiz haftalarda havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çiçek açan badem ağaçlarına kar yağdı. Yüksek kesimlerde hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düşerken, bademlere don vurması halinde çiçeklerinin yanacağı belirtildi. İlçe merkezinde ise kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ederken, çiftçiler bu durumdan dolayı endişeleniyor.

Mart ayında çiçek açan badem ağaçlarının üzerine kar yağmasının kendilerini sıkıntıya sokacağını belirten çiftçiler bu durumun fiyatlara olumsuz yansıyacağını kaydetti.

BADEM AĞALARIMIZ ERKEN ÇİÇEK AÇTI

Çiftçilerden Mehmet Salih Avcı "Bu sene badem ağaçlarımız erken çiçek açtı. Normalde Mart ayının sonunda açması gereken çiçekler bu sene erken açtı. Don olayı ve kar verimi düşürür. Bu durum bizi endişelendiriyor" dedi.

Badem yorgunluğa iyi geliyor Diyetisyen Tuğba Yaprak, bademin vücut için elzem maddelerden olan magnezyum içerdiğini ve magnezyumun kronik yorgunluğa iyi geldiğini söyledi.

Ağız kokusunun sebebi bademcik taşı olabilir Kulak burun boğaz uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata, kötü ağız kokusuna bademcik taşının sebep olduğunu belirterek bademcik tıraşlama metoduyla bu taşlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.