Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan, Esentepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir evden yükselen sesleri duyan komşular durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 46 yaşındaki Abdurrahman Ekinci'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olay sırasında evde bulunan kardeşi Mehmet H.E. ile ölen kişinin eşi Bedia E.(38) ile 14 yaşındaki oğlu M.E. polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Mehmet E.'nin ağabeyini öldürdüğü tespit edildi.

ŞİDDETE DAYANAMADI ARAYA GİRİNCE KATİL OLDU

Şüpheli poliste verdiği ifadesinde "Ağabeyimle birlikte aynı evde kalıyorduk. Olay günü ağabeyim önce çocuğunu dövmeye başladı. Daha sonra eşine yönelerek onu da darp etmeye başladı. Bunun üzerine dayanamayıp araya girdim. Onu tutmaya çalışırken bana da bıçak çekerek saldırdı. Boğuşma sırasında bıçağı yere düşürünce elime alıp kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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