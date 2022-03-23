Türkiye Gazetesi

Samsun’da ‘uyuşturucu ticareti’ yaptığı belirlenen 29 yaşında E.A. polisler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyet’teki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen E.A, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlı, cezaevine götürülmek için araca bindirileceği sırada gazeteciye "Çek abi çek, daha güzel çek" dedi.

Güzellik uzmanları 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandı Diyarbakır'dan İstanbul'a giden şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada güzellik uzmanı olduğu öğrenilen iki kişinin çantasından 1 kilo 56 gram uyuşturucu maddesi çıktı.

Türkiye onu yüz nakli ile tanımıştı, Recep Sert uyuşturucudan ceza evine girdi Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin yüz nakli ile tanıdığı Recep Sert'in de olduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa merkezli 6 ilde dev uyuşturucu operasyonu Bursa merkezli 6 ilde belirlenen adreslere şafak vakti yapılan operasyonlarda 79 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Türkiye'de ilk kez operasyon anında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 500 bin TL, 12 ev, 12 araç, 3 tarla tarlaya da el konuldu. Zanlılardan 23'ü tutuklanırken, 56'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.