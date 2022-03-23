Türkiye Gazetesi

Samsun'un Bafra ilçesi Lengerli Mahallesi'nde hareketli dakikar yaşandı. Mahallede uygulama yapan trafik polisleri, şüpheli bir tırı durdumak istedi. Ancak şoför, ihtara uymayı kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası araç durduruldu. Sürücü M.D. ile yanındaki B.D. ve M.Ö. ekiplere saldırdı. Polis memurları Ö.T. ve S.K. yaralandı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, zanlıları gözaltına aldı. Polisler ise hastaneye kaldırıldı. Araçta tütün olduğu belirlenirken saldırgan sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.