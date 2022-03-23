Türkiye Gazetesi

Hatay Hassa ilçesine bağlı Yuvalı Mahalle'sinde bir öğretmen, hareketsiz halde duran bir kuşu görünce eline aldı. Kuşun yaralı olduğunu fark eden öğretmen, Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile iletişime geçti.

Bölgeye gelen ekipler, silahla vurulan kuşun ‘dünyanın en hızlı koşu’ olarak bilinen Gökdoğan olduğunu anladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Yaban Hayvanlarını Rehabilitasyon Merkezine götürülen Gökdoğan, iyileştikten sonra doğaya geri bırakılacak.

"YASAL AVCILAR, BU KUŞUN VURULMASINA İZİN VERMESİN"

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç “Gökdoğanlar yırtıcı kuşlardan biri ve en hızlısıdır. Doğada küçük memeliler ile beslenir, fare gibi… Çiftçi dostu diyebiliriz. Av sezonu sona erdi Gökdoğan’ın, vurulması da yasak. Bu tür kuşların vurulmaması için yasal avcıların mücadele etmesi gerekiyor" dedi.

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