Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüş yaparken kaybolan ve 5 aydır bulunamayan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in olayında, torunu Kerim Bekar şüpheli gösterildi. Bugün gerçekleştirilen yayına katılan Kerim Bekar, programda kendi ağzıyla dedesinin evine gizlice girmeye çalıştığını söylemesinin ardından Müge Anlı da sinirlerine hakim olamadı.

PARA MESELESİ Mİ?

Torunu Kerim'in kumar bağımlısı olduğu iddia edilirken, yakın çevre tarafından dedesini para için sıkıştırdığı ileri sürülüyor. Müge Anlı ve ekibini şüphe rüzgarına sürükleyen olayda, Dursun Zehir'in öldürülüp su kuyusuna atılabileceği de iddialar arasında yer aldı.

EVE GİZLİCE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Yayınlanan yeni bölümde torun Kerim'in, "En son dedemin evine anahtarla girmiş olabilirim." demesi Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkardı.

Dede'nin evine ne zaman ve nasıl gittin sorusuna "Hatırlamıyorum" yanıtı veren Kerim, ağzından bir şey daha kaçırdı. "Annemin anahtarını almış olabilirim" diyen Kerim'e, Anlı, "Gizlice mi aldın?" diye sordu. Kerim'in yanıtı "Evet" olunca, neden gizli saklı dedesinin evine girmeye çalıştığı da merak konusu oldu.

MÜGE ANLI'DAKİ DURSUN ZEHİR OLAYI NE?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan Trabzonlu Dursun Zehir'in ailesi, 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki yaşlı adamdan bir daha haber alamadıkları gerekçesiyle Müge Anlı'dan ve ekibinden yardım istedi.

Pazar Kirazlık Çay Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya geldi.

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıstan haber alınamıyor.

Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu üzerinde toplanırken canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Komşularının şikayeti üzerine Fatma Bekar canlı yayında ekipler tarafından alındı.

33 yıl sonra ailesini bulmuştu! Müge Anlı, Almanya’nın gündeminde Ünlü televizyoncu Müge Anlı, Almanya’da gündem oldu. 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker’in biyolojik ailesini Müge Anlı programda bulmuştu. Bu olay Almanya basınına konu oldu.

Müge Anlı'nın ekibinde yer alan Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu Müge Anlı’nın programında yer alan doktor Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu. Sözen, Instagram hesabından eşinin önemli bir ameliyat geçirdiğini açıklayarak “Doktorsanız sevdiğiniz söz konusu olduğunda profesyonel olamıyorsunuz. Duygusal yanınız ağır basıyor” dedi.

Müge Anlı vitrindeki çorapları görünce şoke oldu: İğrenç ötesi 41 yaşındaki Ebru Fidan, video paylaşım programı TikTok'ta tanıştığı Ramazan Aydın tarafından 120 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya konuk oldu. Nikah tarihinden bir gün önce terk edilen Fidan, gelinlikle çıktığı programda ünlü sunucudan yardım istedi. Ebru Fidan’ın evinin ekranlara getirildiği görüntülerde bir detay Müge Anlı’yı adeta şoke etti. Anlı görüntüleri izlerken ‘İğrenç ötesi’ diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı’ya ‘Bihter Ziyagil’sin’ benzetmesi: Ünlü sunucu kahkahaya boğdu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Müge Anlı, arkadaşından gelen “Sen Bihter Ziyagilsin” notunu canlı yayında okudu. Anlı’nın Bihter Ziyagil'e benzetilmesine dair yaptığı yorumlar ise izleyenleri güldürdü.