Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta 17 Kasım 2021'de bıçakla yaralanmış halde sokakta bulunan bir çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası saldırıya ilişkin talihsiz kadının eşi gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Mahkeme şüpheli kocanın tahliye edilmesine karar verdi.

"EŞİME TOKAT DAHi ATMADIM"

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Durdu G, tutuksuz sanıklar İ.G ve Ş.B.C.A ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Durdu G, savunmasında, eşini öldürmediğini öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Durdu G, olaydan sonra eşinin ambulansla hastaneye götürüldüğünü, daha sonra arkadaşıyla hastaneye gittiğini anlattı.

Mahkeme heyetinden beraatini isteyen Durdu G, eşine tokat dahi atmadığını öne sürdü. Tutuksuz sanıklar İ.G. ile Ş.B.C.A suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti sanık Durdu G'nin tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sakarya Mahallesi'nde 17 Kasım 2021'de bir çocuk annesi Sevgi G. sokakta yaralı bulunmuş ve kaldırıldığı hastanedeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Malatya'da kurtarılamamıştı.

Şiddet uygulayan eşini öldüren kadın, tahliye oldu Adana'da kendine sürekli şiddet uygulayan eşini bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğlu, meşru müdafaa kapsamında 5 ay sonra tahliye oldu.

Eşini çocuğunun yanında öldürdü, savunmasıyla şoke etti! Bursa'da eşini, çocuğunun yanında katleden zanlı mahkemede kendini, "Ben ruh hastasıyım" diyerek savundu.

Evlat dehşeti! Biri annesinin öteki de babasının katili oldu Cinnet getiren evlatlar dehşet saçtı. Adana'da 17 yaşındaki genç babasını tüfekler öldürdü, İstanbul'da da bir evlat sigara içtiği için kendisini uyaran annesini bıçaklayarak katletti.