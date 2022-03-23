Türkiye Gazetesi

Bitlis'te bir kişi karlar altında kalmaktan kıl payı kurtuldu, o anlar saniye saniye kamerala yansıdı. Olay, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Yeni Çarşı'da meydana geldi. Bir iş yerinden çıkan vatandaş, çatıların altından yürürken son anda çatıdan düşen karı fark edince olası bir faciadan kurtuldu. Vatandaşın karın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için Bitlis Belediyesi karla mücadele ekibi burada saatler süren çalışma gerçekleştirdi.

Çatıdan düşen kar yüzünden canından oldu! Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan olayda çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan yaşlı adam canından oldu.