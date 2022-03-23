Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi husumetlisi tarafından öldürüldü. İlçenin kırsal mahallesi Kızderbent'te, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hasan Aksüt (60) ile Osman A. (74) arasında kahvehanede tartışma yaşandı.

Tartışmanın kahvehane dışında kavgaya dönüşmesi üzerine Osman A, Aksüt'e tabancayla ateş açtı. Vurulan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri firari Osman A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Semira Arslan cinayetinde son dakika gelişmesi: 3 kişi tutuklandı Semira Arslan cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı, Hatay'dan yeni haber geldi. 2017 yılında kaybolan ve cansız bedeni 2019 yılında su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde korkunç detay Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davanın üçüncü celsesi bugün görüldü. Sanığın telefonunda "kafasının neresine vurursam bayılır" ve "Varsak çöp değerlendirme" gibi aramalar yapıldığı ortaya çıktı.