Türkiye Gazetesi

Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti. Cadde üzerinde karşılaşan 2 grubun bıçaklarla birbirine saldırması üzerine 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili oldukları öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay, 20.00 sularında Battalgazi ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarından daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Tarafların karşılaşması kısa sürede kavgaya dönüşürken, R.K. ile B.K. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Olayın şüphelileri kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralılar özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi olarak belirlenen B.K. ile E.H. yaklaşık 2 saat sonra kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Husumetlisini sokak ortasında vurdu Uşak’ın Sivaslı ilçesinde husumetli oldukları iddia edilen iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada, bir kişi kaçasından av tüfeğiyle vuruldu.

Polisleri şehit eden şahsın ailesinden ilginç iddia: Husumetlisi sanıp ateş açmış Şanlıurfa'da kovalamaca esnasında iki polis memurunu silahla vurarak şehit olmalarına sebep olan zanlının ölü olarak ele geçirmesinin ardından ailesi ilginç bir iddiada bulundu. Söz konusu iddaya göre; şahıs polisleri husumetli olduğu aşiretten zannederek vurmuş.

Husumetlilerin kavgası ölümle son buldu Burdur'da aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişisin kavgası kanlı bitti. Bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişinin ise durumu ağır.

Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı ​Denizli’de günlerce takip ettiği husumetlisinin her gün geçtiği yola pusu kuran şüpheli, sokak ortasında kurşun yağdırdı.