Türkiye Gazetesi

İstanbul Burgazada'da geçtiğimiz günlerde 6 numara olarak da bilinen İndos Halk Plajı'nda moloz ve inşaat atıkları görüldü. Bunun üzerine inşaat alanını gören ada halkı durumu yetkililere haber verdi.

İddiaya göre; sahil şeridine paralel uzanan alanda inşaat çalışmalarının da olduğunu gören Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, sahil şeridinde kaçak yapılaşma olduğunu tespit edince başlatılan çalışmada inşaatın Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Derman tarafından yaptırıldığı öğrenildi.

'KENDİ MÜLKÜNE KATMAK İSTİYOR' İDDİASI

İnşaat alanı ile sahil şeridi arasında 8 metrelik bir kot farkı olduğu ancak bu farkın merdivenle eğim verilerek sıfırlanmaya çalışıldığı ve inşaat alanıyla sahil arasında kapı açıldığı tespit edildi. Sahil kesiminde CHP'li meclis üyesi Derman tarafından yapılan kaçak iskele olduğu görüldü. İnşaatın ise sadece güçlendirme ve tadilat izni olduğu ancak komple inşaat yapıldığı öğrenilirken, Derman'ın plajı kendi mülküne katmak istediği öne sürüldü.

Bakanlığa bağlı ekipler yaptıkları tespit sonrasında çalışmaları durdurdu. İndos Halk Plajı'nda diğer tarafında ise kaçak dökümlerin olduğu da ortaya çıktı.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Marmara Denizi ve Adalar “ "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edildi.