Türkiye Gazetesi

Faili belli olmayan suçların çözülmesinde bir numaralı delil olan parmak izleri artık yerli ve millî ‘toz’la tespit edilecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) akademisyenleri, güvenlik güçlerinin suç mahallindeki parmak izlerinin tespitinde kullandığı parmak izi tozunu tamamen yerli imkânlarla geliştirmeyi başardı.

PATENTİ ALINDI

KTÜ’den Prof. Dr. Ahmet Yaşar ile RTEÜ’den Doç. Dr. Özlem Faiz, Türkiye’de üretilmediği için yurt dışından ithal edilen parmak izi tozunu yerli imkanlarla geliştirdi. Geliştirilen ürünün KTÜ adına “Oluşan Vücut İzlerinin 4’-hidroksiantosiyanin Bileşiği ile Boyanarak Görünür Hâle Getirilmesi” adıyla uluslararası alanda patenti alındı. Ürünün, başta emniyet ve jandarma teşkilatı olmak üzere ilgili kurumlarca temin edilmesi ve kullanılabilmesi adına ihaleyle satışa çıkarılan patent, Gençtürk Group şirketi tarafından satın alındı.

ÜÇ ÜLKEDEN SİPARİŞ

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve şirket sahibi Nuh Gençtürk arasında protokol imzalandı. Prof. Dr. Ahmet Yaşar, ürünün, emniyet ve jandarmanın kriminal birimlerince test edildiğini ve güzel sonuçlar alındığını dile getirdi. Girişimci Gençtürk ise her şeyiyle kullanıma hazır hale getirilen yerli ve millî parmak izi tozu için üç ülkeden sipariş aldıklarını söyledi.

Türk araştırmacılar, patatesin 'parmak izi'ni alıp genetik tabanını oluşturuyor Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde çalışan uzmanlar, patateslerin parmak izini alarak genetik tabanını oluşturmaya başladı.