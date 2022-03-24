Son dakika patlama haberi... Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis şehit Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama meydana geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 polis hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Altın madeninde patlama: 60 kişi hayatını kaybetti Burkina Faso'da bulunan bir altın madeninde yaşanan patlama sonucunda 60 kişi hayatını kaybetti.