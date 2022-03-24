Türkiye Gazetesi

Son dakika patlama haberi... Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis şehit Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama meydana geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 polis hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Altın madeninde patlama: 60 kişi hayatını kaybetti Burkina Faso'da bulunan bir altın madeninde yaşanan patlama sonucunda 60 kişi hayatını kaybetti.