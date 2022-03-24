Türkiye Gazetesi

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde 2 grubun karıştığı silahlı kavgada 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada tarafların kavgasına silahlar da karıştı. Açılan ateş sonucu 3!ü ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar yakınları tarafından Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Şakir Öcal, Keramettin Turhan ve Musa Akdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nurettin Turhan

SEDYEDEKİ YARALIYI ÖLDÜRÜP BABAMLA İLGİLENECEKSİN DEDİ

Fazlı Şafak, Şakir Çetin ve K.Y. ise bacak ve kol bölgelerinden vurularak hafif şekilde yaralandı. Yaralı 3 kişi ile birlikte olaya karıştığı belirtilen Nurettin Turhan gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayda kullanılan 2 tabanca ve 1 pompalı tüfekte ele geçirildi. Saldırıda hayatını kaybeden Keramettin Turhan'ın oğlu Nurettin Turhan, Kadınhanı Devlet Hastanesine giderek yaralı Şakir Öcal'ı doktorlar müdahale ederken sedye üzerinde kafasına iki el ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Nurettin Turhan daha sonra görevli erkek doktorun kafasına silah dayayarak, 'O artık öldü, sadece babamla ilgileneceksin' diyerek tehdit etti. Görevli doktor bu esnada saldırganın elini tuttu ve silah tekrar ateş aldı.

Keramettin Turhan

“BABAMLA İLGİLEN SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM”

Şans eseri yaralanan olmazken görevli doktor saldırganın elinden kurtulmayı başardı. Nurettin Turhan doktorun girdiği odanın kapısını kırarak, 'babamla ilgilen senide öldürürüm' dedi. Görevli doktor kafasına silah dayanmasına rağmen Keramettin Turhan'ı hayata döndürmeyi başardı. Keramettin Turhan ambulansla sevk edildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Nurettin Turhan'ın da bu sırada gelen polis ekiplerince acil önünde gözaltına alındığı belirtildi. Polis ekipleri de hastanede ve ilçe genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Şakir Öcal