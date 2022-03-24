Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Aksu ilçesi Murtuna Mahallesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında olay meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mehmet P. evininin önünde aracıyla gürültü yapmaya başladı. Gürültüden rahatsız olan komşusu Ramazan Kahraman (36) Mehmet P.’yi uyardı. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Evine girerek pompalı tüfeğini alan Mehmet P. komşusuna 2 el ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti.

Aksu Belediyesi temizlik işleri bölümünde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Mehmet P. olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

KOMŞUSUNU VURAN MEHMET P.

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