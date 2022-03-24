Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Esra Oymak (31) 2020 yılının kasım ayında eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Biranda sinirlenen Mikail Oymak (32) eline geçirdiği falçatayla eşi Esra Oymak'ın boğazını 3 çocuğunun gözü önünde kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen anne ve babasının pencereden dışarı çıkartmasıyla ölümden kurtuldu.

EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Hastanede boğazına 15 dikiş atılan Esra Oymak'ı yaralayan kocası Mikail Oymak ise olaydan 3 gün sonra gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Oymak'ın davasında 17 Mart'ta karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi. Mahkeme heyeti ayrıca Mikail Oymak'ın duruşmalardaki iyi haline dikkate alıp, cezasını 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. Mahkeme heyeti 'cinsel saldırı' suçundan ise Mikail Oymak'a beraat verdi.

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