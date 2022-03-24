Türkiye Gazetesi

Maltepe Başıbüyük- Samandıra Yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında kaza meydana geldi. İddiaya göre, araç sürücüsü Emre Varol Güneş, aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önünden seyir halinde olan Erol Şişman kontrolündeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen hafif ticari araç, yol üzerinde hareket halinde olan 2 araca çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan sürücü Emre Varol Güneş’i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HIZLA GELİRKEN ÖNDEKİ ARACA ÇARPMIŞ

Kazaya ilişkin konuşan sürücülerden Şahin Tüken, “Araçlardan biri hızla gelirken öndeki araca çarpmış. O araç da karşı şeride geçince diğer otomobillere çarpmış. 5 yaralı varmış. Ekipler yaralıları aldı. Hastaneye kaldırıyor” diye konuştu.

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