Türkiye Gazetesi

Samsun'un Bafra ilçesinde Fatih Mahallesi Çatalkaldırım mevki'inde bir apartmanın 5. katında oturan 15 yaşındaki çocuk, polisi arayarak, "Annemi bıçakla öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, ihbar yapılan daireye geldi.

Kapıyı açan çocuğun annesi, oğlunun engelli olduğunu, bu nedenle yanlış ihbarda bulunduğunu söyledi.

ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Zihinsel engelli olduğu anlaşılan çocuk ise polislere "Şaka yaptım" ifadesini kullandı.

Kız arkadaşını doğum gününde boğarak öldürdü Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kız arkadaşını doğum günü için buluştukları evde çıkan tartışmada boğarak öldürdü.

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