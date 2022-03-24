Türkiye Gazetesi

Bingöl genelinde kar yağışı, aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı öğrenilirken, ekiplerin verdiği mücadele de kameraya yansıdı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül’ün paylaştığı görüntüde, karın 2 metreyi aştığı bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi yer aldı.

Üçgül, karla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Erzurum'da yoğun kar kazaya neden oldu, araçlar yolda kaldı Erzurum’da yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede meydana gelen kazada 5 araç birbirine girdi.

Burası Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi! Kar kalınlığı 2 metreyi aştı Son yılların en uzun ve etkili kış mevsiminin yaşandığı Türkiye’de Nisan ayına sayılı günler kalmasına rağmen karakış etkisini gösteriyor. Ülkenin en ılıman havası, denizi ve güneşi ile bilinen Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Göktepe’de kar kalınlığı 2 metreyi aştı.