Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-551) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-2, TCSG-911) tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı

. Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 60 göçmen kurtarıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itilen 60 göçmen sahil güvenliğimiz tarafından kurtarıldı.

Ülkesini göçmenleri öldürmekle suçlayan askerin cesedi bulundu Ülkesinin sınırda göçmenleri öldürdüğünü iddia eden Polonya askeri Emil Çeçko, yaşadığı evde ölü bulundu.