Türkiye Gazetesi

Aksaray’da bulunan bir iş hanının merdivenlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Merdivene çıkan vatandaşlar yaşlı bir adamı kanlar içerisinde buldu. Talihsiz adamın dengesini kaybederek merdivenlerden düşmesi üzerine kafasını çarptığı bu sebeple de hayatını kaybettiği belirlendi.

KANLAR İÇERİSİNDE BULDULAR

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesinde bulunan Eras İş Merkezi’nin 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenden inerken dengesini kaybeden Remzi Özkanlı (77), düşerek kafasını beton zemine çarptı. Kanlar içinde yerde yatan yaşlı adamı fark eden iş hanındaki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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