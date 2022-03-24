Türkiye Gazetesi

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu F.N. evine giren hırsızın yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen B.S. (24) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Sokak ortasında eşini öldüren şahıs tutuklandı: 3 gün boyunca keşif yapmış Adana'da boşanmak istediği eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren şahıs ekipler tarafından izi sürülerek bulundu ve tutuklandı. Katil kocanın kendisinden boşanmak isteyen kadının yerini bulmak için 3 gün boyunca keşif yaptığı öğrenildi.

Toprağa gömülü halde bulunmuştu, katiller tutuklandı Afyonkarahisar’da toprağa gömülü halde bulunan cesedin kimliği yapılan DNA testi sonucu belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2’si ise tutuklandı.