Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da mahkumlar cezaevinde isyan çıkardı. Eyyübiye ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam saatlerinde başlayan isyan bir mahkuma verilen disiplin cezası yüzünden çıktı. Mahkumlar, bir koğuşun kapısını kapatıp içerideki malzemeleri ateşe verdi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, mahkumlara konuşup isyanı sonlandırmalarını istedi. Olay çıktığını duyan mahkumların yakınları da cezaevi önünde toplanarak gerginlik çıkardı.

ŞANLIURFA VALİSİ OLAY YERİNDE

Kalabalığın arasına giren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, içerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyleyerek kalabalıktan dağılmalarını istedi. Mahkum yakınlarına seslendikten sonra açıklamada bulunan Vali Erin, olayın bir mahkuma verilen disiplin cezası nedeniyle yaşandığını ve kontrol atında olan olayda herhangi bir ölü ya da yaralının olmadığını belirtti.

AYNI CEZAEVİNDE DAHA ÖNCE ÇIKAN İSYANDA 13 MAHKUM ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan aynı cezaevinde 2012 yılında çıkan isyanda koğuşlar ateşe verilmiş ve 13 mahkum hayatını kaybetmişti.

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