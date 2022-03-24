Türkiye Gazetesi

Ordu'da dün bir kadın KADES'ten yardım istedikten sonra öldürülmüştü, katili de birlikte yaşadığı adamdı. O zalı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, Sinan Şimşek (36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu.

KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Sabaha karşı tartışan çift sonrasında kavga etti, Eda Evli Sinan Şimşek'e ait cep telefonuna KADES uygulamasını indirerek yarım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ip benzeri bir cisim ile boğulmuş ve ağır yaralı olarak buldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, bugün toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız arkadaşını doğum gününde boğarak öldürdü Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kız arkadaşını doğum günü için buluştukları evde çıkan tartışmada boğarak öldürdü.

3 gün sonra doğum günüydü... Annesiyle birlikte kanlar içinde bulundu Sakarya'da bir şahıs, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen nişanlısını öldürüp annesini de ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan şahıs, kaza yapması sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.