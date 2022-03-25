Türkiye Gazetesi

İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yaparken yaklaşık 2 ay önce istifa eden Muhammet Ecan'dan (47) haber alamayan yakınları evine gitti.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Kapıyı açan olmayınca olay polise haber verildi. Olay yerine gelen bekçiler gözetiminde eve pencereden giren yakınları kapıyı açtı. Eve giren bekçiler ve yakınları Muhammet Ercan'ı evin içinde hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri de Ercan'ın ölmüş olduğunu tespit etti.

EŞİNDEN AYRI YAŞIYORDU

Polis tarafından olay yerine çağrılan Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli doktor, Muhammet Ercan'ın ölümünü şüpheli buldu. Muhammet Ercan'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. 2 çocuk babası Muhammet Ercan'ın eşinden ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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