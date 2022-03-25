Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanından 09.00’da kalkış yapan TK- 2582 sefer sayılı yolcu uçağı 10.27’de Yeni Tokat Hava limanına 114 yolcusu ile iniş yaptı. Türkiye’nin 57. Havalimanına Tokat ismini taşıyan uçakla sefer yapan yolcular yaşadıkları sevinci dile getirdi.

YENİ TOKAT HAVALİMANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL’ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı.

Türkiye’nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı.

İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında seferlere kapatılmıştı. Eski Havalimanı itibaren eğitim, sağlık, vıp, askeri uçuşlara hizmet verildi.

THY'nin 25 Mart'tan itibaren Tokat seferlerine başlıyor Türk Hava Yolları (THY), Tokat Yeni Havalimanı'na uçuşlarının 25 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

Tokat’tan İstanbul’a otomobil almaya geldi: Sıfır diye aldı 50 bin TL hasar kaydı çıktı Tokat’ta ikamet eden Gazi Kürk, İstanbul'a giderek bayiden aldığı sıfır aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı. 450 bin TL ödeyerek sıfır diye aldığı aracın 50 bin TL hasar kaydı olduğunu öğrenen adam bayiye ulaşamıyor.