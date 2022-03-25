Türkiye Gazetesi

Denizin çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık geçirdi.

Denizin 15 metre çekilmesi ile 17 Ağustos 1999 yılındaki deprem yeniden hatıraları yeniledi.

ACI HATIRALAR YÜREKLERİ BURKTU

Sabah yürüyüşü yapmak için sahile inenler bu manzarayı görünce önce şaşkınlık yaşadılar, Zaman zaman denizde gelgitlerin yaşandığını, her geçen gün denizin daha çok geri gittiğini ifade eden sabah sporu yapanlar, "denizin çekilmesinden çok depremde yıkılarak bir kişinin altından cansız bedeninin çıkarıldığı Denizatı Restorana ait kalıntılarının ortaya çıkmasının enteresan geldiğini ve yürek burktuğunu söylediler.

1999 depremini yaşayan Sakarya halkından deprem bölgesine destek 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Sakarya halkı, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek olmak için seferber oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bu hassasiyeti yaşayan, acıları yaşayan, bugünü yaşayan Sakaryalılar Cuma akşamı Elazığ ve Malatya’da deprem olur olmaz ayağa kalktı” dedi.

Özhaseki: '1999 öncesi yapılan 15 milyona yakın yapı var' Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "1999 öncesi yapılan 15 milyona yakın yapı var. Deprem kuşağıyız. Bu yapıların dayanıklı olduğunu söyleyebilir miyiz" dedi.