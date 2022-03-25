Türkiye Gazetesi

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hafıziye Mahallesi İkinisan Caddesi’nde dilenen İ.U.’yu yakalayarak zabıta noktasına getirdi. Burada dilencinin üst aramasında 3 adet 100’lük, 10 adet 50’lik, 20 adet 20’lik, 26 adet 10’luk, 36 adet 5’lik banknot ile 98 adet 1 TL ve 50 kuruş ele geçirildi.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN BİN 738 TL ÇIKTI

Dilencinin üzerinden çıkan toplam bin 738 TL 40 kuruş tutanakla kayıt altına alınarak kamuya aktarılırken, dilenciye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

İpekyolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların iyi niyetini suiistimal edenlere karşı yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

Dilencinin üzerinden 700 lira para çıktı, belediye başkanından uyarı geldi Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin arama yaptıkları dilencinin üzerinden 705 lira ele geçirildi.

Dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri bile şaşırttı Düzce'de zabıta ekipleri, şehir merkezinde duygu sömürüsü yaparak dilenen dilencileri enseledi. Bir dilencinin üzerinden 11 bin 810 TL para çıkınca ekipler bile şaşkına döndü.

Dilenci virüslü çıktı, açıklaması şoke etti Düzce'de küçük çocuğuyla birlikte ışıklarda dilenerek, para isteyen kadın, koronavirüs hastası çıktı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi" diyerek tepki gösterdi.