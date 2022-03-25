Türkiye Gazetesi

Antalya Manavagat'ta duyanları şaşkınlığa uğratacak olayda bir horoz kesileceğini anlayınca önce 'Anne' ardından ise 'Allah' diye bağırdı. Manavgat’ta yaşayan Ali Dibek, akşam saatlerinde evine gittiğinde, kümeste bulunan horozu kesmek için harekete geçti ve kümesten bir horoz getirdi.

BIÇAĞI DAYADIĞI AN ŞOK OLDU

Horozun kanatlarını ayaklarının altına alan ve kesmek için bıçağı boynuna dayayan Dibek ve eşi hayatlarının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Bıçağın boynuna dayanmasıyla birlikte bugüne kadar ötmeyen horoz, önce 'Allah', ardından da 'Anne' diye ses çıkarmaya başladı. Dibek elindeki bıçağı ve horozu bırakırken ne yapacağını şaşırdı.

Sahibinin kesmeye kalktığı horoz 'Anne' diye bağırmaya başlayınca kesilmekten kurtuldu.

2 yıl önce tavuklarının 6’sı horoz olmak üzere çok sayıda yavrusu olduğunu belirten Ali Dibek, 6 horozdan 5 tanesini keserek yediklerini ve horozları kesmelerinin nedeninin ise ötmemeleri olduğunu söyledi:

Son kalan horozu kesmeye karar verdiklerini aktaran Dibek, "Kümese girip yakaladım. Bıçağı boynuna dayayıncaya kadar her şey normaldi. Bıçağı dayayıp tam keseceğim sırada 'Allah' diye bir ses duyduk. Birbirimizin yüzüne baktık. Ses horozdan geliyordu. Yeniden hamle yaptığımda bu kez de 'Anne' diye ses çıkardı. Birkaç kez aynı şeyi denedim. Hepsinde 'Anne' diye bağırdı. Biz de anne diye adeta yalvaran bir hayvanı kesemeyeceğimizi anlayıp vazgeçtik” dedi.

BIÇAĞI GÖRÜNCE 'ANNE' DİYOR

Kümesten diğer tavuklarla birlikte gezip otlamak için dışarıya bırakılan horoz, sahibinin eline alarak kesecekmiş gibi sallamasıyla birlikte sürekli olarak 'Anne' diye ses çıkarmasının yanında tavuklarla birlikte gezip otlarken, horozlar gibi ötmek yerine tavuklar gibi ses çıkarıyor.

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