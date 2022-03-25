Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusuna kayacak. Pazar günü Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı görülecek.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan özellikle pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

PAZARTESİDEN İTİBAREN HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın kar yağışı, pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklıklar başkentte 13 derece olacak. Kentte pazar gününden itibaren yağış beklenmiyor.

İstanbul'da yarın yer yer sağanak yağış görülecek. Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli 13-15, pazartesi günü ise yine parçalı bulutlu ve güneşli 16-19 derece civarı Sıcaklık bekleniyor.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların pazartesi günü 21 dereceyi bulması tahmin ediliyor.

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Meteoroloji'den birçok ile kar ve yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre; İstanbul'da akşama doğru yağmur bekleniyor. Havanın İzmir'de gün boyu az bulutlu Ankara'da ise çok bulutlu ve yer yer yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarih vererek müjdeyi duyurdu: Havalar ısınıyor Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Sıcak havaların müjdesini veren Meteoroloji, bu hafta başından itibaren sıcaklıkların yurt genelinde hakim olacağını açıkladı.