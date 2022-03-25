Kırklareli’nde Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kablo çalmak için elektrik direğine çıkan S.A., akıma kapıldı. Direğin yanında hareketsiz yatan S.A.’yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri S.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
S.A.’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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