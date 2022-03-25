Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

94’üncü defa dağıtılacak Oscar Ödülleri için geri sayım başladı... Dünyaca tanınmış film yıldızları ve yapımcıların Oscar töreni sonrası katıldığı organizasyona ise bu sene ilk defa Türk yemekleri damga vuracak. 1995’ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan tanınmış şef Wolfgang Puck, 27 Mart gecesi Los Angeles’ta yapılacak partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) girişimleriyle, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek. Türk yemekleri, dünyaca meşhur yıldızlar tarafından tadılacak.

"TÜRKİYE LEZZET DOLU"

Şef Wolfgang Puck “Türkiye geleneksel tarifleri ve organik ürünleri sayesinde dünya mutfaklarının en zenginlerinden. Türk mutfağında keşfedilecek birçok tarif ve ürün var. Türkiye’nin 7 bölgesi de lezzet, tarih ve kültür dolu. Türkiye’de mutlaka ziyaret edilmesi gereken ve lezzetli yemekleri olan birçok şehir mevcut. Ailem ve ben her yaz severek Türkiye’yi ziyaret ediyoruz’’ dedi.

Döner Türk yemek kültürünün küresel temsilcisidir İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türk yemek kültürünün en ünlü ürünlerinden dönerin son yıllarda Avrupa’da oldukça yaygınlaştığına dikkat çekerek, “Döner, Türk yemek kültürünün küresel bir temsilcisidir” dedi.

Yurt dışına Türk yemeklerini tanıtacak isimler belli oldu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım çalışmaları kapsamında yurt dışında Türkiye'yi tanıtması planlanan 19 ünlü Türk şefi belirlendi.