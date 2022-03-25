Türkiye Gazetesi

Afrika ve Asya’da uzun yıllar gönüllülük faaliyetleri yapan, yardımlaşmanın şeffaflığına ve kültürel boyutlarına inanan İnsan İzi 1. Yılını kutlamanın ve milyonlarca kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Binlerce gönüllüsüyle yüzlerde tebessüm bırakmak ve gönüllerde iz bırakmak amacıyla yola devam eden İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği 1 yıl boyunca; gıda kolilerinden kurban bağışlarına, su kuyusundan zekât bağışlarına kadar birçok alanda yardım faaliyetlerini gerçekleştirerek yüz binlerce haneye ulaştı. Tüm bunların yanında savaş ve doğal afetlerin olduğu bölgelere hızlı bir şekilde ulaşan İnsan İzi gönüllüleri hiçbir ayrım gözetmeksizin insanların acil yardım ihtiyaçlarını karşıladı.

Yeni nesil yardımlaşma derneği temasıyla kendini tanımlayan İnsan İzi, yardım alan değil kalkınan halkların hayalini kuruyor. Köy okulları tadilatlarından çocuk şenliklerine kadar birçok projeyi hayata geçiren dernek bu kapsamda; ‘Güçlü Aile Kalkınan Afrika’, ‘Afrika Müzik Okulu’, ‘Afrika Film Festivali’ ve “Bilinçli Anneler” gibi önemli projeleri de yürütüyor.

7 BÖLGEDE VE AFRİKA'DA RAMAZAN HAZIRLIĞI

Geçtiğimiz Ramazan ayında Türkiye’de bağışçı ve gönüllülerin katkılarıyla yüzlerce aileye erzak kolisi, bayramlık, fitre ve zekat destekleriyle misafir olan İnsan izi ekibi, bu Ramazan ayında da Türkiye’nin 7 bölgesinde ve Afrika’nın birçok ülkesinde yüzlerce gönüllüsüyle birlikte ihtiyaç sahibi hanelere misafir olmaya hazırlanıyor.

NASIL BAĞIŞ YAPACAĞIZ?

Ramazan ayında; iftar, fitre, zekat, gıda kolisi ve bayramlık bağışlarınızı yapmak için bagis.insanizi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.