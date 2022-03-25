Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programın'da bir süredir konusu işlenen Dursun Zehir olayı aydınlatıldı. Rize'de 5 aydır kayıp olan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayete ilişkin torun Kerim Bekar'ın yanı sıra arkadaşaları da gözaltına alındı. Cinayeti Bekar'ın arkadaşının işlediği öğrenilirken, cesedi birlikte gömdükleri ortaya çıktı.

TORUNUN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ SIR PERDESİNİ KALDIRDI

Müge Anlı'nın programında Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüşe çıkan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in 5 aydır kayıp olmasının ardından harekete geçildi. 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polisler eşzamanlı operasyon düzenledi.

Torunu Kerim Bekar'ın katıldığı televizyon programında çelişkili ifadeler vermesi üzerine, Bekar ve cinayeti işledikleri iddia edilen arkadaşları gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden biri sorgusunda, arkadaşı Enes'in Dursun Zehir'i öldürdüğünü ve birlikte gömdüklerini itiraf etti.

'ENES ÖLDÜRDÜ, BİRLİKTE GÖMDÜK'

Dursun Zehir'in kaybolduktan sonra cep telefonu Ankara'da sinyal vermiş, torunu Kerim Bekar'ın Ankara'da yaşayan arkadaşları ile telefon trafiğinin olduğu tespit edilmişti. Öte yandan itirafçı bir kişinin, yaşlı adamın kayalık alanda gömülü olduğuna dair iddiaları üzerinde iş makinaları kazı başlatmış ancak sonuç alınamamıştı. Dursun Zehir'in kaybolduktan sonra cep telefonu Ankara'da sinyal vermiş, torunu Kerim Bekar'ın Ankara'da yaşayan arkadaşları ile telefon trafiğinin olduğu tespit edilmişti.

Dün yaşanan gelişmede Kerim Bekar'ın internet kafede sık sık bir araya geldiği arkadaşlarından Yasin isimli gencin polise verdiği ifadede 'Enes'in Dursun Zehir'i öldürdüğünü birlikte de gömdük' dediği yerde yapılan kazı çalışmasından bir sonuç çıkmamıştı.

CESEDİNE HENÜZ ULAŞILAMADI

Olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi. Dursun Zehir'i öldürdükleri şüphesiyle gözaltında tutulan arkadaşlar ile ilgili durum henüz netleşmedi. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in cesedine de henüz ulaşılmadı.

Müge Anlı'da gözaltına alınmadan önce cinayet hakkında konuşan torun Kerim Bekar, ''Belki parça parça edilip gömmüş olabilirler'' dedi. Öte yandan yine Anlı'nın programına bağlayan bir görgü tanığı Yasin adlı kişinin 2 hafta sonra denize büyük poşetler attığını söyledi.

Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın da İstanbul'da gözaltına alındığı ve sorgu için Rize'ye getirileceği öğrenildi.

Müge Anlı çileden çıktı! Yaptıklarını bir bir anlattı 5 aydır kayıp olarak aranan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in nerede olduğuna dair araştırmalar sürerken kızı gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'nın programında işlenen olaya ilişkin bu defa yayına Zehir'in torunu katıldı. Anlattıklarıyla Anlı'yı sinirlendiren torun, sunucuyu deyim yerindeyse çileden çıkardı.

33 yıl sonra ailesini bulmuştu! Müge Anlı, Almanya’nın gündeminde Ünlü televizyoncu Müge Anlı, Almanya’da gündem oldu. 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker’in biyolojik ailesini Müge Anlı programda bulmuştu. Bu olay Almanya basınına konu oldu.

Müge Anlı'nın ekibinde yer alan Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu Müge Anlı’nın programında yer alan doktor Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu. Sözen, Instagram hesabından eşinin önemli bir ameliyat geçirdiğini açıklayarak “Doktorsanız sevdiğiniz söz konusu olduğunda profesyonel olamıyorsunuz. Duygusal yanınız ağır basıyor” dedi.

Müge Anlı vitrindeki çorapları görünce şoke oldu: İğrenç ötesi 41 yaşındaki Ebru Fidan, video paylaşım programı TikTok'ta tanıştığı Ramazan Aydın tarafından 120 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya konuk oldu. Nikah tarihinden bir gün önce terk edilen Fidan, gelinlikle çıktığı programda ünlü sunucudan yardım istedi. Ebru Fidan’ın evinin ekranlara getirildiği görüntülerde bir detay Müge Anlı’yı adeta şoke etti. Anlı görüntüleri izlerken ‘İğrenç ötesi’ diyerek tepki gösterdi.