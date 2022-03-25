Türkiye Gazetesi

Şırnak Cizre'de muhasebecilik yapan Hüseyin Anga, hasta olan çocuğunu Diyarbakır'daki hastaneye tedaviye getirip götürmek için araba almaya karar verdi. Anga, internette ikinci el bir araç buldu, sahibini arayıp anlaştı. İki bin lira kapora yolladıktan sonra otomobili almak için uçakla Ankara'ya gitti. İki çocuk babası, havalimanında satıcılar tarafından alındı. Ancak ondan sonra kendisine ulaşılamadı.

CENAZEYE 5 BİN KİŞİ KATILDI

Şırnak'taki eşi, durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Angı'nın Gölbaşı ilçesinde silahla vurulmuş cesedi bulundu. Şahsın, cebindeki 40 bin TL'sinin de gasbedildiği belirlendi. Maktul memleketinde defnedildi. Cenaze törenine yaklaşık beş bin kişi katıldı. Yakını olan Eşref Müjde "Gencecik kardeşimizin ölümü bizleri derinden üzdü. Bütün yetkililere sesleniyoruz: Failleri bulun" dedi.

"AĞABEYİMİ BEN UĞURLADIM"

Ağabeyinin dolandırıcılık çetesi tarafından öldürüldüğünü iddia eden Ahmet Angı da "Ağabeyimi sabah erken saatlerde havalimanından Ankara'ya ben uğurladım. İnternetten daha önce beğendiği aracı almak için 2 bin TL ödemişti ve üzerinde 40 bin TL nakit para vardı. Ankara'ya indikten sonra bir diğer ağabeyim Sait ile görüntülü olarak konuştu, vardığını söyledi. Havalimanında görüştüğü adamlar tarafından alındıktan sonra bir daha kendisine ulaşamadık. Savcılığa ve Emniyet'e kayıp başvurusunda bulunduk. Saat 22.00 sularında lüm haberini aldık" diye konuştu.

"KATİLLER YAKALANSIN, BAŞKASININ CANI YANMASIN"

Büyük acı içerisinde olduklarını söyleyen kardeş Angı, şöyle devam etti: Ağabeyim çocuğunu tedaviye götürüp getirmek için bu aracı almaya gitti. Ancak araç yerine cenazesi geldi. Bizler bu acıyı yaşadık başka aileler, başka insanların bu acıyı yaşamaması için fail veya faillerin biran önce yakalanıp adalet önünde hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz.