Türkiye Gazetesi

Konya Karatay'a bağlı İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetti. İkilinin pencereden atlayıp kaçan kızları ise yaralı olarak kurtuldu.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da 25 şüpheli yakalandı. Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı. 21 kişi ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiası edilen A.U. ile Zekeriya O. daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Cezaevinde rahatsızlanan Mustafa O. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma geçtiğimiz günlerde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi, 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Bir tutuklu daha tahliye edildi Konya'da yaklaşık 3,5 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan sanıklarından Zekeriya O. tahliye edildi.

Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan sanık tahliye oldu Konya'da 3 sene önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetinden tutuklanan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek, adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

Konya'daki Büyükşen cinayetinin tutuklusu hayatını kaybetti Konya'nın İsmil Mahallesi'nde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasında yardım ve yataklık suçundan tutuklu bulunan Mustafa Okşen, cezaevinde kalp krizinden hayatını kaybetti. Okşen'in cenazesi İsmil Mahallesi'nde son yolcuğuna uğurlandı.