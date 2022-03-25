Türkiye Gazetesi

İstabnul Esenler'deki özel bir erkek yurdunda görevli olan A.E. (27), masanın etrafından ders çalışan öğrencileri dövdü. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Hemen harekete geçen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

"SÜREKLİ KONUŞUYORLARDI"

Adliyeye götürülen A.E, nöbetçi savcılığa verdiği ifadede maden mühendisi olduğunu, ilgili derneğe Nisan 2021'de büro işçisi olarak girdiğini söyledi. Yurdun bu derneğin bünyesinde olduğunu belirten zanlı "Video görüntülerindeki olay 17 Mart 2022 tarihinde meydana geldi. Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardım ediyordum. Öğrenciler sınavlarına çalışıyordu. Yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz ettim ama dinlemedile. İçlerindne biri, bana karşı alaycı tavırlarda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Daha önce çocuklara yönelik herhangi bir şiddet eylemim olmamıştır. Bu olaydan sonra dernekten istifa ettim şu an işsizim" dedi.

"OLAYI TATLIYA BAĞLAMIŞTIK"

Çocuklardan ve ailelerinden özür dilediğini aktaran A.E "ilk defa böyle bir şey yaşadım. Asabiyetle ilgili bir rahatsızlığım yoktur. Yaptığım hatanın farkına vardım. Sonrasında çocuklardan özür dileyerek ortamı tatlıya bağlamıştım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Serbest bırakılmayı talep ederim" şeklinde konuştu.

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