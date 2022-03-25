Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftasonu öncesi kritik bir uyarıda bulundu. Söz konusu uyarıya göre; Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için 2 Nisan tarihine kadar çığ tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, çığ tehlikesinin 2 Nisan saat 18.00'e kadar süreceği aktarıldı.

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Meteoroloji'den birçok ile kar ve yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre; İstanbul'da akşama doğru yağmur bekleniyor. Havanın İzmir'de gün boyu az bulutlu Ankara'da ise çok bulutlu ve yer yer yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarih vererek müjdeyi duyurdu: Havalar ısınıyor Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Sıcak havaların müjdesini veren Meteoroloji, bu hafta başından itibaren sıcaklıkların yurt genelinde hakim olacağını açıkladı.

Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu alarm Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart 2022 hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, yağış sürüyor (21 Mart 2022 hava durumu) İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri terk ediyor, yerini sağanak alıyor. Meteoroloji yayımladığı 21 Mart 2022 hava durumu tahmin raporunda Doğu Anadolu ve Karadeniz'e kar, Marmara'ya sağanak uyarısında bulundu. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde ise İstanbul'da tekrar kar yağışı görülebileceğini belirttiler.