Türkiye Gazetesi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Çetindağ (66) ile oğlu Yusuf (37) sabah saatlerinde Çataltepe köyü Mazı kuyu mevkiinde bulunan bağ evlerine gitti.

Bir süre sonra baba oğul arasında tartışma yaşandı. Oğul Çetindağ, eline aldığı tüfekle babasının ensesine doğru ateş etti. Silah sesini duyan çiftçiler hemen eve koştu, korkunç manzarayla karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlının psikolojik problemleri olduğu iddia edildi.

Büyükşen çifti cinayetinde 7 kişi daha serbest bırakıldı Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

Cinayetten yargılanan eski futbolcudan pes dedirten savunma: Kendi ölümüne sebep oldu Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açan ve ardından bir kişinin ölümüne yol açan eski futbolcu Sezer Öztürk, mahkemede kendini, "Maktul kendi ölümüne sebep oldu" sözleriyle savunarak pes dedirtti.

AVM cinayetinde kan donduran detay: Yağmur Sönmez’in katilinin mesajları ortaya çıktı! Yeditepe Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesinde okuyan Yağmur Sönmez’in eski erkek arkadaşı tarafından AVM otoparkından göğsünden tüfekle vurarak öldüren ve sonra intihar eden Murat Bayırköylü’nün arkadaşıyla mesajlaşmaları ortaya çıktı. Tüm Türkiye’nin ağladığı cinayette ortaya çıkan mesajlar kan dondurdu.