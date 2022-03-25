Türkiye Gazetesi

Muğla Fethiye Çamköy Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yeri'nde "10. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı" etkinlikleri kapsamında "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya 16 yetiştirici buzağılarıyla katıldı.Jüri, buzağılarda ırk özellikleri kriterlerine göre değerlendirme yaptı. Üreticiler bu anları heyecanla izledi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, tarım fuarlarının tarımdaki yeni teknolojilerin, ekipmanların sergilendiği buluşma yerleri olduğunu söyledi. Muğla'da 38 bin 500 dekarlık örtü altı tarımın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde yapıldığını ifade eden Saylak "Yaklaşık 2 milyonluk tarım alanımızın yüzde 35’i Fethiye ve Seydikemer ilçesinde. Muğla’daki büyük ve küçükbaş hayvan varlığını çok önemli bir bölümü de iki ilçemizde. Muğla'mız önemli bir turizm kenti olmasının yanında önemli bir tarım kenti de. Fethiye ve Seydikemer ilçesindeki üreticilerimizin büyük payı var. Gün siyaset yapılacak gün değil. Tarım, ulusal güvenlik strateji belgesinin savunmadan sonra ikinci sırasına yazıldı. Her şeyiniz var ama ambarınızda tahılınız, kilerinizde bakliyatınız yoksa temiz su kaynaklarınız yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor" dedi.



Yarışmada üretici Ufuk Hekimci'nin buzağısı birinci, Emin Koyuncu'nun buzağısı ikinci, Hasan Tülü'nün buzağısı üçüncü seçildi. Dereceye giren buzağı sahiplerine ödülleri verildi.