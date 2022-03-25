Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta vatandaşların yolun kenarında hareketsiz yatan adamı fark etmesinin ardından ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın vurulduğunu belirledi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Edinilen bilgiye göre olay, Devrek ilçesine bağlı Eğerci mevkisinde yaşandı. Yol kenarında yerde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin Orhan Ç. olduğunu belirledi. Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen talihsiz adam ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Orhan Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri olayın failinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

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