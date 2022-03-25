Türkiye Gazetesi

Bitlis'teki kazada iki araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. Kaza Tatvan-Van kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Köprücük Köyü mevkiinde Bahattin Durmuş yönetimindeki 34 UF 3906 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 49 AJ 671 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Kevi Toksun olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Fırat Toksun, İsmail Toksun, Ceylan Toksun ve diğer araç sürücüsü Bahattin Durmuş yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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