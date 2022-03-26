Türkiye Gazetesi

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde karların erimesinin ardından toprak kayması yaşandı. Meydana gelen toprak kayması neticesinde 1 ev zarar görürken 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Akhasan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar suları sebebiyle köyde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması neticesinde köyde boş olan bir evde maddi hasar meydana geldi. Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler tarafından riskli durumda bulunan 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.

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