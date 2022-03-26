Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ayçiçek yağı ithalatında yaşanan sorun sonrası Türkiye genelinde başlayan yağ stokçuluğuna bir de şeker eklendi. Fiyatı bir anda fırlayan ve vatandaşlar tarafından şikayet edilen konu ile ilgili bakanlık harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususları işleme alarak, şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı da çuval şeker fiyatının 800 TL'den 575 TL'ye indiğini duyurdu.

ŞEKERLER RAFTA DEĞİL DEPODA ÇIKTI

Yapılan incelemeler neticesinde şeker fiyatları düşerken zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Diyarbakır’da bir market zincire yapılan denetimler ‘stokçuluk’ iddialarını doğruladı. Zabıta ekipleri ulusal bir zincir markette raflarda olması gereken 300 kilogram şekeri marketin deposunda buldu. Market yetkilisinin savunmasını inandırıcı bulmayan zabıta, bu durumun suç teşkil ederek vatandaşlar ile devleti karşı karşıya getirdiğine dikkat çekerek ürünlere el koyup, durumu Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirdi.

Tedbirler işe yaradı, şekerde fiyat düştü Piyasadaki şekerin fiyatı son bir haftada ikiye katlandı. Devlet fabrikalarında 290 liradan satılan bir çuval şeker süpekülatif hareketlerin de etkisiyle özel sektörde 800 liraya kadar çıktı. Şeker fiyatlarındaki artış üzerine Ticaret Bakanlığı, fabrikalar nezdinde inceleme başlatırken Tarım Bakanlığının aldığı tedbirler sayesinde şekerin çuval fiyatı 575 liraya kadar geriledi.