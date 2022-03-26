Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Derebağ Sokak üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre İbrahim Ö.’ye ait iki katlı boş binanın zemin katından dumanların yükseldiği görüldü. Vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.

YARALANAN OLMADI

Zemin katta başlayan yangın kısa sürede tüm evi sararken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, bitişik düzende yapılaşmanın bulunduğu mahallede panik yaşandı. Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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